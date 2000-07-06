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Раздел: Видеоновости  
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Афроамериканцы «атаковали» полицейского в США: стреляла из водяных пистолетов. Видео

Афроамериканцы «атаковали» полицейского в США: стреляла из водяных пистолетов. ВидеоОколо 58 человек обратились в полицию с жалобами.

Группа темнокожих из гетто напала на девушку-копа, которая пыталась их успокоить.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

В США, городе Лаббок на Северо-Западе Техаса толпа афроамериканцев устроила веселье. Группа темнокожих веселилась, бросалась в перехожих водяными бомбами, стреляла из водяных пистолетов, преграждала движение автомобилей и портила имущество людей, которые в это время проходили мимо.

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Утихомирить толпу послали девушку-копа из местного участка. Однако молодежь не послушала девушку, а повалила ее на землю и стала обливать водой. Все происходящее зафиксировала камера, прикрепленная к одежде копа.
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 Теги: Афроамериканцы, США, атака

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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