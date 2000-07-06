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«Тримай мене»: «Бумбокс» представил долгожданный клип на новую песню. Видео
Весь ролик в черно-белых тонах, однако это скорее его изюминка, нежели минус
В четверг, 5 июля, легендарная группа «Бумбокс» вместе с The Gitas презентовали долгожданный клип на новую песню. Трек «Тримай мене» захватывает сердце слушателей с первых нот, а клип прибавляет ярких красок к звучанию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Но про «яркие краски» не воспринимайте буквально. Весь ролик в черно-белых тонах, однако это скорее его изюминка, нежели минус. Остальное — дело воображения каждого.
Артисты с огоньками в глазах рассказывали о съемках: «Это не было так: дубль, снимаем. Мы просто ехали и пели, мы жили этой песней». Весь сюжет клипа и правда основывается на езде в автомобиле. По словам парней, они снимали в Италии, Америке и Украине. Но зритель вряд ли заметит живописные места, ведь единственное, что было в кадре — это водитель и машина. А вместо профессиональной техники артисты использовали экшн-камеру GoPro.
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Фактически на двух разных континентах ребята отсняли видео на одну песню для того, чтобы донести поклонникам главную идею: мир очень маленький, несмотря на то, каким большим он кажется. «Тримай мене» — трактуется как совет слушателям: «Держись, найди себя в этом мире!».
В четверг, 5 июля, легендарная группа «Бумбокс» вместе с The Gitas презентовали долгожданный клип на новую песню. Трек «Тримай мене» захватывает сердце слушателей с первых нот, а клип прибавляет ярких красок к звучанию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Но про «яркие краски» не воспринимайте буквально. Весь ролик в черно-белых тонах, однако это скорее его изюминка, нежели минус. Остальное — дело воображения каждого.
Артисты с огоньками в глазах рассказывали о съемках: «Это не было так: дубль, снимаем. Мы просто ехали и пели, мы жили этой песней». Весь сюжет клипа и правда основывается на езде в автомобиле. По словам парней, они снимали в Италии, Америке и Украине. Но зритель вряд ли заметит живописные места, ведь единственное, что было в кадре — это водитель и машина. А вместо профессиональной техники артисты использовали экшн-камеру GoPro.
Читайте также: Макаревич представил свою новую песню «Моя страна сошла с ума»
Фактически на двух разных континентах ребята отсняли видео на одну песню для того, чтобы донести поклонникам главную идею: мир очень маленький, несмотря на то, каким большим он кажется. «Тримай мене» — трактуется как совет слушателям: «Держись, найди себя в этом мире!».
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