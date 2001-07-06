» » Спасение застрявших детей в Тайланде: найдено решение. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Спасение застрявших детей в Тайланде: найдено решение. Видео

Спасение застрявших детей в Тайланде: найдено решение. ВидеоВыводить подростков через воду очень рискованно, ведь они еще не имеют достаточного опыта в плавании

Таиландские спасатели решили выкачать воду из пещеры, чтобы застрявшие дети смогли выйти из нее. Об этом сообщает чиновник МВД Таиланда Пунсака Вунгсатнгим, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

"Таиландские спасатели сообщили, что 12 мальчиков, застрявших на глубине в пещере, смогут выйти оттуда, если дорога будет очищена путем выкачивания (воды – ред.) перед началом сильных ливней, которые ожидаются в эти выходные", – говорится в сообщении.

Теперь сотни помп выкачивают воду из 4-километровой дороги, расположенной между детьми и выходом из пещеры.

По словам чиновника, было выкачано уже 40% воды. Однако пока еще остались места, где вода доходит до самого потолка.

Отмечается, что выводить подростков через воду очень рискованно, ведь они еще не имеют достаточного опыта в плавании.

Ранее сообщалось, что власти разработали план по спасению детей из затопленной пещеры.

Напомним, детская футбольная команда вместе с тренером пропала 23 июня. Обувь и велосипеды детей обнаружили у входа в пещеру на следующий день и сразу же начали поиски. Однако из-за проливных дождей пещера оказалась частично затопленной.

Читайте также: В Таиланде нашли в пещере пропавших детей

В понедельник, 2 июля, их живыми нашла группа международных специалистов.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: дети, Тайланд

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
     451
     0

Похожие новости по теме

В пещере пропала футбольная команда. Видео В пещере пропала футбольная команда. Видео

Пещера длиной 6-8 километров наводняется на высоту до 5 метров в сезон дождей.

В США построили эксклюзивный концертный зал в пещере. Видео В США построили эксклюзивный концертный зал в пещере. Видео

В пещере обустроили удобные кресла.

Дайверы наткнулись на подводную пещеру с реликвиями майя. Видео Дайверы наткнулись на подводную пещеру с реликвиями майя. Видео

Аквалангисты нашли затопленную пещеру при исследовании полуострова Юкатан.

Черкассы ушли под воду после сильных дождей. Видео Черкассы ушли под воду после сильных дождей. Видео

Последствия непогоды ликвидирует спеициальный штаб.

Застрявших медвежат пришлось освобождать с помощью бензопилы. Видео Застрявших медвежат пришлось освобождать с помощью бензопилы. Видео

Непривычной работой были заняты спасатели штата Висконсин – им пришлось доставать из дупла дерева застрявших там медвежат.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх