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Спасение застрявших детей в Тайланде: найдено решение. Видео
Выводить подростков через воду очень рискованно, ведь они еще не имеют достаточного опыта в плавании
Таиландские спасатели решили выкачать воду из пещеры, чтобы застрявшие дети смогли выйти из нее. Об этом сообщает чиновник МВД Таиланда Пунсака Вунгсатнгим, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Таиландские спасатели сообщили, что 12 мальчиков, застрявших на глубине в пещере, смогут выйти оттуда, если дорога будет очищена путем выкачивания (воды – ред.) перед началом сильных ливней, которые ожидаются в эти выходные", – говорится в сообщении.
Теперь сотни помп выкачивают воду из 4-километровой дороги, расположенной между детьми и выходом из пещеры.
По словам чиновника, было выкачано уже 40% воды. Однако пока еще остались места, где вода доходит до самого потолка.
Отмечается, что выводить подростков через воду очень рискованно, ведь они еще не имеют достаточного опыта в плавании.
Ранее сообщалось, что власти разработали план по спасению детей из затопленной пещеры.
Напомним, детская футбольная команда вместе с тренером пропала 23 июня. Обувь и велосипеды детей обнаружили у входа в пещеру на следующий день и сразу же начали поиски. Однако из-за проливных дождей пещера оказалась частично затопленной.
Читайте также: В Таиланде нашли в пещере пропавших детей
В понедельник, 2 июля, их живыми нашла группа международных специалистов.
Таиландские спасатели решили выкачать воду из пещеры, чтобы застрявшие дети смогли выйти из нее. Об этом сообщает чиновник МВД Таиланда Пунсака Вунгсатнгим, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Таиландские спасатели сообщили, что 12 мальчиков, застрявших на глубине в пещере, смогут выйти оттуда, если дорога будет очищена путем выкачивания (воды – ред.) перед началом сильных ливней, которые ожидаются в эти выходные", – говорится в сообщении.
Теперь сотни помп выкачивают воду из 4-километровой дороги, расположенной между детьми и выходом из пещеры.
По словам чиновника, было выкачано уже 40% воды. Однако пока еще остались места, где вода доходит до самого потолка.
Отмечается, что выводить подростков через воду очень рискованно, ведь они еще не имеют достаточного опыта в плавании.
Ранее сообщалось, что власти разработали план по спасению детей из затопленной пещеры.
Напомним, детская футбольная команда вместе с тренером пропала 23 июня. Обувь и велосипеды детей обнаружили у входа в пещеру на следующий день и сразу же начали поиски. Однако из-за проливных дождей пещера оказалась частично затопленной.
Читайте также: В Таиланде нашли в пещере пропавших детей
В понедельник, 2 июля, их живыми нашла группа международных специалистов.
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