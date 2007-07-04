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На Сумщине инвалида-переселенца "наказали" за русский язык. Видео

На Сумщине инвалида-переселенца "наказали" за русский язык. ВидеоУ бывшего шахтера из Донецка возник конфликт с новыми односельчанами из-за языка.

В селе Буймер Сумской области жестоко избили инвалида-переселенца из Донецка. Как сообщает в сюжете программы Объектив местного телеканала АТВ, мужчина попал в больницу из-за того, что говорил на русском языке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что так местные решили "приучить к родному украинскому языку".

Напуганные этим случаем женщины-переселенки теперь не выходят на улицу в одиночку. Семья опасается самосуда в селе.

По словам жены пострадавшего, у него возник конфликт с сельчанами на почве русского языка. В один день у сельпо на него напали девять человек и после перепалки пытались порвать ему рот.

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После этого бывшего шахтера положили на дорогу и угрожали наехать микроавтобусом. Делом занялась полиция.


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 Теги: Сумская область, переселенец

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Сегодня, 08:44 » Автор: Татьяна Ларина
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