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На Сумщине инвалида-переселенца "наказали" за русский язык. Видео
У бывшего шахтера из Донецка возник конфликт с новыми односельчанами из-за языка.
В селе Буймер Сумской области жестоко избили инвалида-переселенца из Донецка. Как сообщает в сюжете программы Объектив местного телеканала АТВ, мужчина попал в больницу из-за того, что говорил на русском языке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что так местные решили "приучить к родному украинскому языку".
Напуганные этим случаем женщины-переселенки теперь не выходят на улицу в одиночку. Семья опасается самосуда в селе.
По словам жены пострадавшего, у него возник конфликт с сельчанами на почве русского языка. В один день у сельпо на него напали девять человек и после перепалки пытались порвать ему рот.
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После этого бывшего шахтера положили на дорогу и угрожали наехать микроавтобусом. Делом занялась полиция.
В селе Буймер Сумской области жестоко избили инвалида-переселенца из Донецка. Как сообщает в сюжете программы Объектив местного телеканала АТВ, мужчина попал в больницу из-за того, что говорил на русском языке, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что так местные решили "приучить к родному украинскому языку".
Напуганные этим случаем женщины-переселенки теперь не выходят на улицу в одиночку. Семья опасается самосуда в селе.
По словам жены пострадавшего, у него возник конфликт с сельчанами на почве русского языка. В один день у сельпо на него напали девять человек и после перепалки пытались порвать ему рот.
Читайте также: Скандал в Раде: на заседании нардепа "наказали" за русский язык. Видео
После этого бывшего шахтера положили на дорогу и угрожали наехать микроавтобусом. Делом занялась полиция.
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