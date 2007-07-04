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Меткий выстрел украинского снайпера на Донбассе. Видео
Кадры перестрелки между пророссийскими боевиками и украинскими военнослужащими.
В сети была опубликована видеозапись ночной перестрелки между пророссийскими боевиками и украинскими военнослужащими.
Соответствующее видео показал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Меткий выстрел. Все будет Украина и победа за нами!", – подписал видео боец.
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В частности, на записи зафиксирован момент меткого выстрела украинского снайпера и слышно его победное слово "есть".
В сети была опубликована видеозапись ночной перестрелки между пророссийскими боевиками и украинскими военнослужащими.
Соответствующее видео показал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
"Меткий выстрел. Все будет Украина и победа за нами!", – подписал видео боец.
Читайте также: Ученые предсказали экологическую катастрофу в Балтийском море. Видео
В частности, на записи зафиксирован момент меткого выстрела украинского снайпера и слышно его победное слово "есть".
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