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Меткий выстрел украинского снайпера на Донбассе. Видео

Меткий выстрел украинского снайпера на Донбассе. ВидеоКадры перестрелки между пророссийскими боевиками и украинскими военнослужащими.

В сети была опубликована видеозапись ночной перестрелки между пророссийскими боевиками и украинскими военнослужащими.

Соответствующее видео показал офицер 53-й ОМБр ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

"Меткий выстрел. Все будет Украина и победа за нами!", – подписал видео боец.

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В частности, на записи зафиксирован момент меткого выстрела украинского снайпера и слышно его победное слово "есть".

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 Теги: снайпер, ООС, видео

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Сегодня, 10:04 » Автор: Богдан Процив
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