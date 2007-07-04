» » В Японии тысячи людей эвакуируют из-за сильных ливней. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Японии тысячи людей эвакуируют из-за сильных ливней. Видео

В Японии тысячи людей эвакуируют из-за сильных ливней. ВидеоМетеорологи прогнозируют, что дожди, которые они назвали "историческими", могут продолжаться до воскресенья, 8 июля.

В Японии из-за сильных дождей в окрестностях Киото эвакуируют 160 тысяч человек. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Метеорологи прогнозируют, что дожди, которые они назвали "историческими", могут продолжаться до воскресенья, 8 июля.

Японцев также предупредили о возможных оползнях и шквальном ветре.

По информации агентства Kyodo, пострадали около 16 тысяч человек. Также сообщается о гибели одного человека. По телевидению транслируют кадры разбушевавшейся реки Камогава в центре Киото.

Читайте также: Меткий выстрел украинского снайпера на Донбассе. Видео

Недавно на Японию обрушился мощный тайфун Гаеми.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: ливни, видео

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 10:29 » Автор: Богдан Процив
     505
     0

Похожие новости по теме

Меткий выстрел украинского снайпера на Донбассе. Видео Меткий выстрел украинского снайпера на Донбассе. Видео

Кадры перестрелки между пророссийскими боевиками и украинскими военнослужащими.

Японию накрыл мощный снегопад. Видео Японию накрыл мощный снегопад. Видео

Непогода терзает не только Европу.

В Японии снегопад убил семь человек. Видео В Японии снегопад убил семь человек. Видео

Метеорологи прогнозируют выпадение за сутки до 60-70 сантиметров снега.

Масштабное наводнение в Китае: пострадали более 200 тысяч человек. Видео Масштабное наводнение в Китае: пострадали более 200 тысяч человек. Видео

С 13 июня на юге Китая шли обильные дожди.

Кадры страшного наводнения в Южной Азии. Видео Кадры страшного наводнения в Южной Азии. Видео

Последствия разрушений в результате сильных дождей забрали жизни более 50 человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх