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В «ЛДНР» рассказали, есть ли у них проблемы с водоснабжением. Видео

В «ЛДНР» рассказали, есть ли у них проблемы с водоснабжением. ВидеоУ жителей оккупированного Луганска водоснабжение иногда вообще отсутствует.

Корреспонденты Радио Свобода спросили у жителей оккупированных Донецка и Луганска о том, есть ли у них проблемы с водоснабжением. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, соответствующее видео в пятницу, 6 июля, публикует 112 Украина.

Так, в Донецке одна из респонденток заявила, что живет в сельской местности, где у нее есть своя скважина. Поэтому с проблемами с водоснабжением она не сталкивается.

Еще одна женщина отметила, что в Кировском районе проблем с водоснабжением нет.

Также, по словам еще одной участницы опроса, проблем с водоснабжением нет в Петровском районе.

В то же время в Луганске респондентка отметила, что в ее квартире на втором этаже проблемы с водоснабжением возникают с 5:00 и до 9:00 утра. Она добавила, что на 4 этаже водоснабжение иногда вообще отсутствует.

Местный житель отметил, что водоснабжение не очень хорошее, поэтому он покупает воду в бутылях.

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Еще одна жительница города рассказала, что у нее нет водоснабжения с утра и до вечера. По этой причине она набирает про запас воду в бочку и два бачка по три ведра каждый.

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 Теги: ЛДНР, видео, вода

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Сегодня, 12:20 » Автор: Богдан Процив
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