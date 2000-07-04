В «ЛДНР» рассказали, есть ли у них проблемы с водоснабжением. Видео

У жителей оккупированного Луганска водоснабжение иногда вообще отсутствует.



Корреспонденты Радио Свобода спросили у жителей оккупированных Донецка и Луганска о том, есть ли у них проблемы с водоснабжением. Как передает интернет-издание



Так, в Донецке одна из респонденток заявила, что живет в сельской местности, где у нее есть своя скважина. Поэтому с проблемами с водоснабжением она не сталкивается.



Еще одна женщина отметила, что в Кировском районе проблем с водоснабжением нет.



Также, по словам еще одной участницы опроса, проблем с водоснабжением нет в Петровском районе.



В то же время в Луганске респондентка отметила, что в ее квартире на втором этаже проблемы с водоснабжением возникают с 5:00 и до 9:00 утра. Она добавила, что на 4 этаже водоснабжение иногда вообще отсутствует.



Местный житель отметил, что водоснабжение не очень хорошее, поэтому он покупает воду в бутылях.



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Еще одна жительница города рассказала, что у нее нет водоснабжения с утра и до вечера. По этой причине она набирает про запас воду в бочку и два бачка по три ведра каждый.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Корреспонденты Радио Свобода спросили у жителей оккупированных Донецка и Луганска о том, есть ли у них проблемы с водоснабжением. Как передает интернет-издание Хроника.инфо , соответствующее видео в пятницу, 6 июля, публикует 112 Украина Так, в Донецке одна из респонденток заявила, что живет в сельской местности, где у нее есть своя скважина. Поэтому с проблемами с водоснабжением она не сталкивается.Еще одна женщина отметила, что в Кировском районе проблем с водоснабжением нет.Также, по словам еще одной участницы опроса, проблем с водоснабжением нет в Петровском районе.В то же время в Луганске респондентка отметила, что в ее квартире на втором этаже проблемы с водоснабжением возникают с 5:00 и до 9:00 утра. Она добавила, что на 4 этаже водоснабжение иногда вообще отсутствует.Местный житель отметил, что водоснабжение не очень хорошее, поэтому он покупает воду в бутылях.Еще одна жительница города рассказала, что у нее нет водоснабжения с утра и до вечера. По этой причине она набирает про запас воду в бочку и два бачка по три ведра каждый.



