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Ляшко и Лещенко закончили рабочую неделю в Раде перепалкой. Видео

Ляшко и Лещенко закончили рабочую неделю в Раде перепалкой. ВидеоЛидер Радикальной партии и представитель Блока Петра Порошенко поругались в почти опустевшем сессионном зале.

На заседании в пятницу, 6 июля, народные депутаты Олег Ляшко и Сергей Лещенко устроили перепалку во время дискуссии в сессионном зале Верховной Рады.

Во время инцидента зал был почти пустой - там находились несколько десятков депутатов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

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Отметим, накануне Верховная Рада впервые проголосовала за законопроект без большинства фракции Блока Петра Порошенко, в которую входит Лещенко.

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 Теги: Ляшко, Лещенко, видео

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Сегодня, 14:59 » Автор: Богдан Процив
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