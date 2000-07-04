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В Китае родился поросенок-мутант с «человеческим лицом». Видео

В Китае родился поросенок-мутант с «человеческим лицом». ВидеоПоросенок родился с дефектами, не мог нормально дышать и двигаться и умер через два дня.

В Китае родился поросенок с "человеческим" лицом и похожим на слоновий хоботом на лбу. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Поросенок родился в деревне и умер спустя два дня. Предполагается, что у него был "синдром циклопа".

На видео поросенка сняли в первые минуты его жизни. Он плохо двигается и не может нормально дышать.

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Два года назад в Китае на одной из ферм родился трехглазый поросенок с двумя пятачками.

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 Теги: поросенок, видео

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Сегодня, 17:00 » Автор: Богдан Процив
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