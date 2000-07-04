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В Китае родился поросенок-мутант с «человеческим лицом». Видео

В Китае родился поросенок-мутант с «человеческим лицом». Видео

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В Китае появился на свет поросенок-мутант. Видео Необычное животное сняли на видео прямо после его рождения в китайской провинции Фуцзянь.