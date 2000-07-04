Раздел: Видеоновости
На одном из украинских курортов берег усыпан мертвыми медузами. Видео
В Кирилловке на сушу вынесло мертвых медуз.
Так, горожане запечатлели на видео, как на пляж массово вынесло медуз, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.zp.ua
По словам очевидцев, на побережье Азовского моря сохранялся штиль и что стало причиной гибели морских обитателей - неизвестно.
Читайте также: В Сети показали "апокалипсис" на одном из украинских курортов
Видео быстро набирает полпулярность в сети.
Так, горожане запечатлели на видео, как на пляж массово вынесло медуз, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.zp.ua
По словам очевидцев, на побережье Азовского моря сохранялся штиль и что стало причиной гибели морских обитателей - неизвестно.
Читайте также: В Сети показали "апокалипсис" на одном из украинских курортов
Видео быстро набирает полпулярность в сети.
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