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На одном из украинских курортов берег усыпан мертвыми медузами. Видео

На одном из украинских курортов берег усыпан мертвыми медузами. ВидеоВ Кирилловке на сушу вынесло мертвых медуз.

Так, горожане запечатлели на видео, как на пляж массово вынесло медуз, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.zp.ua

По словам очевидцев, на побережье Азовского моря сохранялся штиль и что стало причиной гибели морских обитателей - неизвестно.

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Видео быстро набирает полпулярность в сети.

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 Теги: курорт, медуза

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Сегодня, 18:47 » Автор: Татьяна Ларина
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