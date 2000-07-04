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Сильный ливень затопил Сочи перед матчем Россия — Хорватия. Видео
Мощный ливень превратил улицы Сочи в реки
За сутки до матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Хорватии Сочи и находящимся рядом Адлер частично оказались затопленными после мощного ливня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Поединок должен состояться на стадионе "Фишт", начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
В сети появились видео, на которых видно, что жителям городов приходится передвигаться по грудь в воде, а автомобили застряли в огромных лужах.
Читайте также: Сильный ливень затопил улицы Симферополя. Видео
Также ФИФА сообщила, что из-за непогоды изменилось место проведения тренировки национальной команды Хорватии.
За сутки до матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Хорватии Сочи и находящимся рядом Адлер частично оказались затопленными после мощного ливня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Поединок должен состояться на стадионе "Фишт", начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
В сети появились видео, на которых видно, что жителям городов приходится передвигаться по грудь в воде, а автомобили застряли в огромных лужах.
Читайте также: Сильный ливень затопил улицы Симферополя. Видео
Также ФИФА сообщила, что из-за непогоды изменилось место проведения тренировки национальной команды Хорватии.
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