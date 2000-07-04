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Сильный ливень затопил Сочи перед матчем Россия — Хорватия. Видео

Сильный ливень затопил Сочи перед матчем Россия — Хорватия. ВидеоМощный ливень превратил улицы Сочи в реки

За сутки до матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными России и Хорватии Сочи и находящимся рядом Адлер частично оказались затопленными после мощного ливня, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Поединок должен состояться на стадионе "Фишт", начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

В сети появились видео, на которых видно, что жителям городов приходится передвигаться по грудь в воде, а автомобили застряли в огромных лужах.

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Также ФИФА сообщила, что из-за непогоды изменилось место проведения тренировки национальной команды Хорватии.




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 Теги: Россия, Сочи

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Сегодня, 20:18 » Автор: Татьяна Ларина
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