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Зрелищные кадры взлета, снятые из кабины Ан-225 Мрия. Видео

Зрелищные кадры взлета, снятые из кабины Ан-225 Мрия. ВидеоКрупнейший транспортный самолет мира занимается перевозкой 150-тонных бойлеров для теплоэлектростанции в Боливии.

Государственное предприятие Антонов опубликовало видео взлета самолета Ан-225 Мрия с кабины пилота, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Видео снято в аэропорту Чимори в Боливии.

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"АН-225 выполняет серию рейсов по перевозке бойлеров весом 150 т для теплоэлектростанции в Боливии из города Икике, Чили, к Чиморе, Боливия", - говорится в сообщении.

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 Теги: Мрия, самолет

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Сегодня, 22:00 » Автор: Татьяна Ларина
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