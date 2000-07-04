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В Одессе провели зрелищную акцию в поддержку Сенцова. Видео
На Потёмкинской лестнице зажгли файеры.
Одесские патриоты провели на Потемкинской лестнице акцию в поддержку узника Кремля – украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на megafon.od.ua.
Активисты разных политических партий и общественных организаций растянули на Потемкинской лестнице огромные баннера в поддержку узника и потребовали его немедленного освобождения.
“14 мая 2018 украинский режиссер из Симферополя Олег Сенцов, незаконно заключенный в РФ и осужденный по ложному обвинению на 20 лет, объявил бессрочную голодовку в колонии «Белый медведь».
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Единственным требованием Сенцова является освобождение всех 160 украинских политзаключенных, содержащихся в РФ и на территории Крыма. Братья, друзья, коллеги, поддержим Олега”, – воззвали активисты.
Одесские патриоты провели на Потемкинской лестнице акцию в поддержку узника Кремля – украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на megafon.od.ua.
Активисты разных политических партий и общественных организаций растянули на Потемкинской лестнице огромные баннера в поддержку узника и потребовали его немедленного освобождения.
“14 мая 2018 украинский режиссер из Симферополя Олег Сенцов, незаконно заключенный в РФ и осужденный по ложному обвинению на 20 лет, объявил бессрочную голодовку в колонии «Белый медведь».
Читайте также: Зрелищные кадры взлета, снятые из кабины Ан-225 Мрия. Видео
Единственным требованием Сенцова является освобождение всех 160 украинских политзаключенных, содержащихся в РФ и на территории Крыма. Братья, друзья, коллеги, поддержим Олега”, – воззвали активисты.
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