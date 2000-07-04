» » В Одессе провели зрелищную акцию в поддержку Сенцова. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Одессе провели зрелищную акцию в поддержку Сенцова. Видео

В Одессе провели зрелищную акцию в поддержку Сенцова. Видео На Потёмкинской лестнице зажгли файеры.

Одесские патриоты провели на Потемкинской лестнице акцию в поддержку узника Кремля – украинского режиссера Олега Сенцова, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на megafon.od.ua.

Активисты разных политических партий и общественных организаций растянули на Потемкинской лестнице огромные баннера в поддержку узника и потребовали его немедленного освобождения.

“14 мая 2018 украинский режиссер из Симферополя Олег Сенцов, незаконно заключенный в РФ и осужденный по ложному обвинению на 20 лет, объявил бессрочную голодовку в колонии «Белый медведь».

Читайте также: Зрелищные кадры взлета, снятые из кабины Ан-225 Мрия. Видео

Единственным требованием Сенцова является освобождение всех 160 украинских политзаключенных, содержащихся в РФ и на территории Крыма. Братья, друзья, коллеги, поддержим Олега”, – воззвали активисты.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Одесса, Сенцов, видео

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
     113
     0

Похожие новости по теме

Зрелищные кадры взлета, снятые из кабины Ан-225 Мрия. Видео Зрелищные кадры взлета, снятые из кабины Ан-225 Мрия. Видео

Крупнейший транспортный самолет мира занимается перевозкой 150-тонных бойлеров для теплоэлектростанции в Боливии.

Cын Сенцова прочитал письмо отца из колонии. Видео Cын Сенцова прочитал письмо отца из колонии. Видео

Сын украинского режиссера под руководством бабушки прочитал небольшой отрывок.

Москвичи потребовали освободить Олега Сенцова. Видео Москвичи потребовали освободить Олега Сенцова. Видео

На улицы российской столицы вышли люди с одиночными пикетами.

В Одессе на Потемкинской лестнице развернули 24-метровый флаг Украины. Видео В Одессе на Потемкинской лестнице развернули 24-метровый флаг Украины. Видео

Потемкинская лестница в Одессе запестрела сине-желтым.

На Потемкинской лестнице экстремалы доказывали друг другу, кто круче. Видео На Потемкинской лестнице экстремалы доказывали друг другу, кто круче. Видео

Соревнования на заснеженной Потемкинской лестнице устроили в Одессе сноубордист и лыжник.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх