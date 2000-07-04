» » В Сети появились новые кадры последствий ливня в Сочи. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Сети появились новые кадры последствий ливня в Сочи. Видео

В Сети появились новые кадры последствий ливня в Сочи. Видео Городские улицы затопило накануне футбольного матча.

В результате сильнейшего дождя в России затопило города Сочи и Адлер. В частности, в районе Адлера, где находится олимпийский стадион «Фишт», прошёл тропический ливень, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.

В субботу, 7 июля, в 21:00 должен состояться четвертьфинальный матч чемпионата мира между Россией и Хорватией. Из-за природного катаклизма сборной Хорватии пришлось перенести предматчевую тренировку.

Как сообщили в ФИФА, официальное занятие было перенесено на «Парк Арену Сочи», которая находится в непосредственной близости от стадиона «Фишт».

Читайте также: Сильный ливень затопил Сочи перед матчем Россия — Хорватия. Видео

Прогноз Росгидромета по региону обещает отсутствие осадков в период проведения матча, а основная их часть придётся на ночное время накануне игры, а на момент начала матча будет лишь облачно, должно обойтись без дождя.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сочи, ливень

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
     637
     0

Похожие новости по теме

Сильный ливень затопил Сочи перед матчем Россия — Хорватия. Видео Сильный ливень затопил Сочи перед матчем Россия — Хорватия. Видео

Мощный ливень превратил улицы Сочи в реки

На пляже в Сочи из-под земли забил фонтан из нечистот. Видео На пляже в Сочи из-под земли забил фонтан из нечистот. Видео

Сочинский пляж затопило канализационными стоками.

Черновцы затопило из-за ливня. Видео Черновцы затопило из-за ливня. Видео

Вода затопила многие улицы города.

В Ровно после сильного дождя затопило улицы. Видео В Ровно после сильного дождя затопило улицы. Видео

Центр города оказался под слоем воды, а некоторые дороги застряли в пробках.

В Лас-Вегасе затопило улицы. Видео В Лас-Вегасе затопило улицы. Видео

В американском городе прошел ливень.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх