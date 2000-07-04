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В Сети появились новые кадры последствий ливня в Сочи. Видео
Городские улицы затопило накануне футбольного матча.
В результате сильнейшего дождя в России затопило города Сочи и Адлер. В частности, в районе Адлера, где находится олимпийский стадион «Фишт», прошёл тропический ливень, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
В субботу, 7 июля, в 21:00 должен состояться четвертьфинальный матч чемпионата мира между Россией и Хорватией. Из-за природного катаклизма сборной Хорватии пришлось перенести предматчевую тренировку.
Как сообщили в ФИФА, официальное занятие было перенесено на «Парк Арену Сочи», которая находится в непосредственной близости от стадиона «Фишт».
Читайте также: Сильный ливень затопил Сочи перед матчем Россия — Хорватия. Видео
Прогноз Росгидромета по региону обещает отсутствие осадков в период проведения матча, а основная их часть придётся на ночное время накануне игры, а на момент начала матча будет лишь облачно, должно обойтись без дождя.
В результате сильнейшего дождя в России затопило города Сочи и Адлер. В частности, в районе Адлера, где находится олимпийский стадион «Фишт», прошёл тропический ливень, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную Правду.
В субботу, 7 июля, в 21:00 должен состояться четвертьфинальный матч чемпионата мира между Россией и Хорватией. Из-за природного катаклизма сборной Хорватии пришлось перенести предматчевую тренировку.
Как сообщили в ФИФА, официальное занятие было перенесено на «Парк Арену Сочи», которая находится в непосредственной близости от стадиона «Фишт».
Читайте также: Сильный ливень затопил Сочи перед матчем Россия — Хорватия. Видео
Прогноз Росгидромета по региону обещает отсутствие осадков в период проведения матча, а основная их часть придётся на ночное время накануне игры, а на момент начала матча будет лишь облачно, должно обойтись без дождя.
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