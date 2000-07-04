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Так выглядит новая социальная реклама об украинской армии. Видео
В рамках кампании снимут ещё несколько роликов.
Министерство информационной политики Украины в пятницу представило разработанную информационную кампанию по популяризации Вооруженных сил Украины "Я - армия", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Как рассказал на брифинге в пятницу в Киеве государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко, кампания включает несколько видеороликов и 13 плакатов с изображениями украинских военнослужащих.
"Ролики запущены на всех телеканалах, в интернете, также мы обращаемся к сети кинотеатров, чтобы они тоже их разместили. С августа мы планируем разместить плакаты на внешних носителях. И уже мы напечатали 600 плакатов, которые пойдут на столичные военкоматы", - сказал он.
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По словам А.Биденко, в планах министерства также напечатать около 1 тыс. плакатов, которые будут бесплатно распространятся по военным частям и в подразделениях, выполняющих задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины.
Министерство информационной политики Украины в пятницу представило разработанную информационную кампанию по популяризации Вооруженных сил Украины "Я - армия", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ.
Как рассказал на брифинге в пятницу в Киеве государственный секретарь Мининформполитики Артем Биденко, кампания включает несколько видеороликов и 13 плакатов с изображениями украинских военнослужащих.
"Ролики запущены на всех телеканалах, в интернете, также мы обращаемся к сети кинотеатров, чтобы они тоже их разместили. С августа мы планируем разместить плакаты на внешних носителях. И уже мы напечатали 600 плакатов, которые пойдут на столичные военкоматы", - сказал он.
Читайте также: В Одессе провели зрелищную акцию в поддержку Сенцова. Видео
По словам А.Биденко, в планах министерства также напечатать около 1 тыс. плакатов, которые будут бесплатно распространятся по военным частям и в подразделениях, выполняющих задачи в зоне проведения Операции объединенных сил на востоке Украины.
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