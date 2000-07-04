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Доработанный дизельный Seat обогнал BMW M5. Видео
Автомобиль разгоняется до 305 километров в час.
Британское издание Autocar устроило дрэг-гонку между спортседаном BMW M5 (F90) и доработанным дизельным хэтчбеком Seat Arosa. Автомобиль подготовлен ателье Darkside Developments для участия в заездах по прямой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Под капотом BMW M5 установлена твин-турбо «восьмерка» объемом 4,4 литра. Отдача двигателя составляет 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента (в исполнении Competion 625 сил). С места до «сотни» полноприводный седан разгоняется за 3,4 секунды (3,3 для M5 Competition). Максимальная скорость модели ограничена электроникой на отметке 305 километров в час.
Дизельный Seat Arosa укомплектован двухлитровым мотором, отдача которого увеличена до 557 лошадиных сил и 881 Нм момента. Разгон до 60 миль в час (97 километров в час) у хэтчбека занимает 2,26 секунды.
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Дистанцию в четверть мили машина проходит за 10,4908 секунды, с закисью азота — за 9,7224 секунды.
Британское издание Autocar устроило дрэг-гонку между спортседаном BMW M5 (F90) и доработанным дизельным хэтчбеком Seat Arosa. Автомобиль подготовлен ателье Darkside Developments для участия в заездах по прямой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Под капотом BMW M5 установлена твин-турбо «восьмерка» объемом 4,4 литра. Отдача двигателя составляет 600 лошадиных сил и 750 Нм крутящего момента (в исполнении Competion 625 сил). С места до «сотни» полноприводный седан разгоняется за 3,4 секунды (3,3 для M5 Competition). Максимальная скорость модели ограничена электроникой на отметке 305 километров в час.
Дизельный Seat Arosa укомплектован двухлитровым мотором, отдача которого увеличена до 557 лошадиных сил и 881 Нм момента. Разгон до 60 миль в час (97 километров в час) у хэтчбека занимает 2,26 секунды.
Читайте также: В Сети появились новые кадры последствий ливня в Сочи. Видео
Дистанцию в четверть мили машина проходит за 10,4908 секунды, с закисью азота — за 9,7224 секунды.
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