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Так выглядят редкие гигантские свиньи из Африки. Видео

Так выглядят редкие гигантские свиньи из Африки. Видео Вес таких животных может составлять почти 300 килограммов.

Животные невероятных размеров считаются самыми крупными в своем роде среди всех лесных свиней. Наблюдать за ними смогли специалисты проекта National Geographic, которые нередко приближаются к представителям фауны максимально близко, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Гигантские свиньи попали на видео, когда находились в привычных для себя условиях группкой из нескольких крупных самок и самцов, а также детенышей. Глава семейства извалялся в луже несколько раз, а также искал пищу вместе с другими свиньями, которые могут достигать по весу 272 килограммов, а с людьми встречаются крайне редко.

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Место обитания свиней-мутантов располагается в Восточной Африке, но даже там на животных могут охотиться ради пищи. По этой причине популяция данного вида находится под угрозой, а лесные свиньи тщательно прячутся от лишних глаз, но все же попали на пленку ученых.

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 Теги: Африка, свиньи

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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