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Японию затопили мощные ливни. Видео

Японию затопили мощные ливни. ВидеоВ Японии десятки человек стали жертвами мощных ливней: появились видео

В Японии прошли мощные дожди, в результате которых погибло уже 49 человек, в то время как еще 48 считаются пропавшими без вести, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Отмечается, что данные о разрушениях и паводках продолжают поступать из разных регионов Японии, в семи префектурах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас 48 тысяч работников полиции, сил самообороны и службы пожарной охраны задействованы в поисках по спасению пострадавших и пропавших. На данный момент удалось найти пятерых пропавших людей живыми, ведутся поиски еще 48.

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Власти Японии прогнозируют возможное увеличение числа жертв из-за оползней и наводнений. Так, в префектуре Хиросима из-за разлива реки снесло железнодорожный мост, а в Окаяме уровень воды поднялся до второго этажа и выше.








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 Теги: Япония, ливни

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Сегодня, 20:11 » Автор: Татьяна Ларина
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