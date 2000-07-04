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В Сети появилась полная запись скандала Ляшко с депутатами от БПП. Видео

В Сети появилась полная запись скандала Ляшко с депутатами от БПП. ВидеоОказалось, что сначала Ляшко поссорился с Найемом, после чего в перепалку вступили Лещенко и Залищук.

В сети появилось полное видео вчерашней перепалки лидера Радикальной партии Олег Ляшко с нардепом Сергеем Лещенко, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как следует из опубликованных кадров, к конфликту в почти пустом сессионном зале Верховной Рады присоединились коллеги Лещенко по Блоку Петра Порошенко Мустафа Найем и Светлана Залищук.

В ходе пререканий Найем назвал Ляшко "козел" и "придурок".

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Ранее сообщалось, что фракция БПП отказалась участвовать в голосованиях парламента до тех пор, пока не будет рассмотрен вопрос смены состава Центризбиркома.

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 Теги: Ляшко, Лещенко

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Сегодня, 21:29 » Автор: Татьяна Ларина
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Американські грантоїди-брехуни посварилися з продажним, вороватим, брехлом-півнем. Куди оця ганьба української нації - депутати ВРУ завела нашу квітучу, багату, щиру та доброзичливу Україну? На що вони перетворили нашу країну за неповних п"ять років свого дибілкуватого, нікчемного правління?

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