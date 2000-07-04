» » В Одессе нашли жуткую гусеницу с мышиной головой. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Одессе нашли жуткую гусеницу с мышиной головой. Видео

В Одессе нашли жуткую гусеницу с мышиной головой. Видео На конце тела гусеницы расположено жало.

Жуткое видео появилось на сервисе YouTube: житель Одессы загрузил в сеть кадры создания, которое внешне смахивает на гусеницу, однако имеет голову мыши, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Также стоит отметить гладкую кожу существа и жало на конце тела.

В комментариях под видео разгорелись настоящие баталии: пользователи сети начали предлагать разные объяснения увиденного, защищая свои теории.

От ученых, в свою очередь, комментарии не поступали.

Читайте также: Показательные выступления в Румынии завершились крушением самолета. Видео

Либо специалисты еще не посмотрели видеоролик, либо они не в состоянии объяснить увиденное жителем Одессы.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Одесса, гусеница, мышь

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     807
     0

Похожие новости по теме

Показательные выступления в Румынии завершились крушением самолета. Видео Показательные выступления в Румынии завершились крушением самолета. Видео

Пилот МиГ-21 успел катапультироваться из кабины.

В Сети появились новые кадры пожара в детском лагере Одессы. Видео В Сети появились новые кадры пожара в детском лагере Одессы. Видео

Видео сняли очевидцы трагедии и один из спасателей.

В Испании нашли странное двухголовое существо. Видео В Испании нашли странное двухголовое существо. Видео

Пользователи сети окрестили неопознанное существо "двухголовой змеей", у которой на хвосте имеется еще один глаз.

Кадры потасовки со стрельбой в Одессе. Видео Кадры потасовки со стрельбой в Одессе. Видео

Появилось видео драки со стрельбой в центре Одессы.

В Сеть просочились кадры взрыва в центре Одессы. Видео В Сеть просочились кадры взрыва в центре Одессы. Видео

Камеры наблюдения зафиксировали двух мужчин, которые, предположительно, подложили взрывчатку под автомобиль.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх