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Злата Огневич ела насекомых на отдыхе в Таиланде. Видео

Злата Огневич ела насекомых на отдыхе в Таиланде. Видео По словам Златы, было очень вкусно.

Певица рассказала Кате Осадчей, как она ела насекомых на отдыхе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 1+1.

Злата, ты отдыхала в Таиланде. Как отдых?

- Там были слоны, обезьяны и даже зоофобусы. Этих зоофобусив мы даже ели, потому что были голодны с самолете.

Ты называешь их красивым словом "зоофобусы", а вообще это тараканы. Ты в Таиланде ела тараканов.

- Их родственников. Честно, это было вкусно.

Ты приняла участие в «Голосе страны» в «слепых» прослушиваниях.

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- Так случилось, что Потап взял меня в свою команду в качестве консультанта. Я уже была на их репетициях, все участники очень талантливые. Потап сказал, что если будет уходить на пенсию, то он нашел себе замену в роли меня.

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 Теги: Злата Огневич, тараканы, зоофобусы

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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