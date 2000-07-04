Теракт в Сомали: от взрыва машины погибло 9 человек. Видео

Автомобиль был начинен взрывчаткой.



В центре Сомали прогремел мощный взрыв, сообщает



Произошло это рядом с правительственными зданиями, в частности, парламентом и Министерством внутренних дел.



В результате взрыва погибло 9 человек.



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В воздух взлетела машина, начиненная взрывчаткой.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В центре Сомали прогремел мощный взрыв, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Произошло это рядом с правительственными зданиями, в частности, парламентом и Министерством внутренних дел.В результате взрыва погибло 9 человек.В воздух взлетела машина, начиненная взрывчаткой.



