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Теракт в Сомали: от взрыва машины погибло 9 человек. Видео

Теракт в Сомали: от взрыва машины погибло 9 человек. Видео Автомобиль был начинен взрывчаткой.

В центре Сомали прогремел мощный взрыв, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Произошло это рядом с правительственными зданиями, в частности, парламентом и Министерством внутренних дел.

В результате взрыва погибло 9 человек.

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В воздух взлетела машина, начиненная взрывчаткой.

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 Теги: Сомали, взрыв

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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