Раздел: Видеоновости
Наглый кот испортил интервью хозяина, забравшись ему на плечи. Видео
Польский эксперт давал комментарий для голландского канала.
Интервью польского историка и политолога Ежи Таргальского едва не было сорвано его домашним котом по кличке Лисио, который взобрался на плечи хозяина прямо посреди съемки, и один из ее фрагментов был выложен в сеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Историк, политолог, бывший активист антикоммунистической оппозиции, рассказывал о политической напряженности в Польше для голландской телевизионной телекомпании NTR.
В частности, он объяснял, что все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируются людьми из бывшей госслужбы безопасности, когда в кадре появился рыжий кот Лисио.
Читайте также: Злата Огневич ела насекомых на отдыхе в Таиланде. Видео
Вначале питомец положил лапу на плечо хозяина и вопросительно мяукнул. Не дождавшись ответа, кот вскарабкался на плечи политологу, начал топтаться и тереться мордой о его голову. Таргальский сохранял полное спокойствие и только время от времени убирал от лица хвост Лисио.
Интервью польского историка и политолога Ежи Таргальского едва не было сорвано его домашним котом по кличке Лисио, который взобрался на плечи хозяина прямо посреди съемки, и один из ее фрагментов был выложен в сеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Историк, политолог, бывший активист антикоммунистической оппозиции, рассказывал о политической напряженности в Польше для голландской телевизионной телекомпании NTR.
В частности, он объяснял, что все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируются людьми из бывшей госслужбы безопасности, когда в кадре появился рыжий кот Лисио.
Читайте также: Злата Огневич ела насекомых на отдыхе в Таиланде. Видео
Вначале питомец положил лапу на плечо хозяина и вопросительно мяукнул. Не дождавшись ответа, кот вскарабкался на плечи политологу, начал топтаться и тереться мордой о его голову. Таргальский сохранял полное спокойствие и только время от времени убирал от лица хвост Лисио.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
75
0
Также советуем посмотреть
- Красота страшная сила: смешные девушки, чей макияж слегка не удался
- Кот-хамелеон повеселил пользователей Cети
- Шаманы будут просить у предков победу России перед матчем с Хорватией
- Веселые анекдоты порадуют этим субботним вечером
- Синоптики сообщают, что в Украину возвращается жара
- В розочках и шляпе: Ляшко удивил забавным нарядом
- Забавные фотки из серии «Угадай страну...»
- Экс-нардеп призвал украинцев молиться за здоровье Лукьяненко
- "Гламурный пистолет": в Сети подняли на смех оружие боевиков "ДНР"
- Для бойцов ВСУ модернизируют Автомат Калашникова
- Курьезная подборка снимков для субботнего настроения
- "Мы в полуфинале!": в Сети нашли странное поздравление россиян с победой над
- Украину ожидает значительный подъем воды в реках
- Забавные вещи, найденные в самых неожиданных местах
- Забавные бьюти-провалы: ожидание и реальность
- Уморительные и абсурдные вывески и указатели
- На Харьковщине вандалы разрушают уникальные пещеры
- Удачно пойманные кадры: подборка приколов
- За сутки в зоне боевых действий ранен один военный
- «Стиляги», способные вызвать приступ хохота
- Уморительные фотки, которые могли сделать только в России
- На что идут девушки ради красивых снимков: прикольные фотки
- На Харьковщине появится первый в Украине мусороперерабатывающий комплекс
- Смешные ситуации, способные произойти только на свиданиях
- Веселой пятницы: подборка лучших анекдотов
- Неизвестные атаковали здание "Укравтодора"
- Смешные твиты от людей, которым только дай повод для шуток
- Девушки до 80 лет: подборка уморительных объявлений о приеме на работу
- Как Украине реагировать на новое решение Путина
- Сеть насмешило нелепое ДТП в Киеве
Оставьте свой комментарий