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Наглый кот испортил интервью хозяина, забравшись ему на плечи. Видео

Наглый кот испортил интервью хозяина, забравшись ему на плечи. Видео Польский эксперт давал комментарий для голландского канала.

Интервью польского историка и политолога Ежи Таргальского едва не было сорвано его домашним котом по кличке Лисио, который взобрался на плечи хозяина прямо посреди съемки, и один из ее фрагментов был выложен в сеть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Историк, политолог, бывший активист антикоммунистической оппозиции, рассказывал о политической напряженности в Польше для голландской телевизионной телекомпании NTR.

В частности, он объяснял, что все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируются людьми из бывшей госслужбы безопасности, когда в кадре появился рыжий кот Лисио.

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Вначале питомец положил лапу на плечо хозяина и вопросительно мяукнул. Не дождавшись ответа, кот вскарабкался на плечи политологу, начал топтаться и тереться мордой о его голову. Таргальский сохранял полное спокойствие и только время от времени убирал от лица хвост Лисио.

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 Теги: кот, политолог

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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