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Орангутан сразился с бульдозером, валившим лес. Видео

Орангутан сразился с бульдозером, валившим лес. Видео Человекообразная обезьяна напала на ковш машины.

В Западном Калимантане (Борнео) дровосеки сняли на видео стычку примата с габаритной машиной, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Конфликт, как видно из кадров ролика, произошло во время валки леса.

Орангутан выступил на защиту своего жилища.

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Отмечается, что в результате незаконной вырубки лесов в этой местности за пять лет более 1000 орангутанов лишились дома.

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 Теги: орангутан, бульдозер

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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