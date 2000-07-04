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Удар по боевикам «ДНР» засняли на камеру. Видео

Удар по боевикам «ДНР» засняли на камеру. ВидеоБоевиков "наказали"за несоблюдение перемирия.

В зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки (Донетчина) Третья сила произвела точный удар по террористам и "утихомирила" их, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

О новом успехе на Донбассе рассказал украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "...Неожиданно появившейся Третья сила, с одного точного выстрела немного утихомирила врага.Перемирие нужно соблюдать, а не то будет "успокоительное" точно прилетать, как на этом видео", - предупредил он.

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При этом волонтер выложил в сеть победные кадры, на которых как раз и запечатлен соответствующий удар по террористам.

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 Теги: ДНР, видео

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Сегодня, 10:41 » Автор: Анна Мартынова
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