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Удар по боевикам «ДНР» засняли на камеру. Видео
Боевиков "наказали"за несоблюдение перемирия.
В зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки (Донетчина) Третья сила произвела точный удар по террористам и "утихомирила" их, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
О новом успехе на Донбассе рассказал украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "...Неожиданно появившейся Третья сила, с одного точного выстрела немного утихомирила врага.Перемирие нужно соблюдать, а не то будет "успокоительное" точно прилетать, как на этом видео", - предупредил он.
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При этом волонтер выложил в сеть победные кадры, на которых как раз и запечатлен соответствующий удар по террористам.
В зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки (Донетчина) Третья сила произвела точный удар по террористам и "утихомирила" их, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
О новом успехе на Донбассе рассказал украинский волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook. "...Неожиданно появившейся Третья сила, с одного точного выстрела немного утихомирила врага.Перемирие нужно соблюдать, а не то будет "успокоительное" точно прилетать, как на этом видео", - предупредил он.
Читайте также: Уфологи бьют тревогу: «пришельца» засняли на камеру
При этом волонтер выложил в сеть победные кадры, на которых как раз и запечатлен соответствующий удар по террористам.
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