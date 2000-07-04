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The Chemical Brothers устроили шоу на Atlas Weekend. Видео
Выступление группы пришлось ждать.
В субботу, 7 июля, на ВДНХ в Киеве в рамках фестиваля Atlas Weekend 2018, выступил популярный электронный проект из Британии - The Chemical Brothers. При этом не обошлось без форс-мажоров, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua
В анонсах организаторы предупредили, что музыканты готовят масштабное шоу, которое идет впереди современных технологий с огромными кибер-роботами на сцене, световым и лазерным шоу, экранами.
Технику для выступления The Chemical Brothers везли четыре грузовика. И вот, буквально за несколько часов до выступления, начало которого было намечено на 22:00, выяснилось, что по дороге сломалась одна из трех фур с оборудованием. Выступление артистов перенесли на 23:00.
Фанаты дождались появления дуэта на сцене. The Chemical Brothers - один из самых громких хедлайнеров на Atlas Weekend в этом году.
Читайте также: Atlas Weekend 2018: появилась полная программа фестиваля
Пользователи делятся видео выступления в сети.
В субботу, 7 июля, на ВДНХ в Киеве в рамках фестиваля Atlas Weekend 2018, выступил популярный электронный проект из Британии - The Chemical Brothers. При этом не обошлось без форс-мажоров, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua
В анонсах организаторы предупредили, что музыканты готовят масштабное шоу, которое идет впереди современных технологий с огромными кибер-роботами на сцене, световым и лазерным шоу, экранами.
Технику для выступления The Chemical Brothers везли четыре грузовика. И вот, буквально за несколько часов до выступления, начало которого было намечено на 22:00, выяснилось, что по дороге сломалась одна из трех фур с оборудованием. Выступление артистов перенесли на 23:00.
Фанаты дождались появления дуэта на сцене. The Chemical Brothers - один из самых громких хедлайнеров на Atlas Weekend в этом году.
Читайте также: Atlas Weekend 2018: появилась полная программа фестиваля
Пользователи делятся видео выступления в сети.
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