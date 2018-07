The Chemical Brothers устроили шоу на Atlas Weekend. Видео

В субботу, 7 июля, на ВДНХ в Киеве в рамках фестиваля Atlas Weekend 2018, выступил популярный электронный проект из Британии - The Chemical Brothers. При этом не обошлось без форс-мажоров, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua В анонсах организаторы предупредили, что музыканты готовят масштабное шоу, которое идет впереди современных технологий с огромными кибер-роботами на сцене, световым и лазерным шоу, экранами.Технику для выступления The Chemical Brothers везли четыре грузовика. И вот, буквально за несколько часов до выступления, начало которого было намечено на 22:00, выяснилось, что по дороге сломалась одна из трех фур с оборудованием. Выступление артистов перенесли на 23:00.Фанаты дождались появления дуэта на сцене. The Chemical Brothers - один из самых громких хедлайнеров на Atlas Weekend в этом году.Пользователи делятся видео выступления в сети.