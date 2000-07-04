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Впечатляющие кадры фестиваля быков в Испании. Видео
Это опасное занятие.
В испанской Памплоне проходит всемирно известный фестиваль быков: пять человек уже получили ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Фестиваль начался вечером в субботу, 7 июля, - этот день мероприятия всегда самый опасный.
В тот же день, по информации Красного Креста, один из быков проколол рогами человека, еще четверо получили различные травмы от падений.
Расстояние забега - 875 метров, он длится примерно две с половиной минуты. В мероприятии принимают участие около 2 тыс. человек.
По данным властей Памплоны, ежегодно во время фестиваля сотни людей получают травмы и мало кто обращается за лечением.
Самый распространенные повреждения - падения и царапины.
С 1910 года, когда стартовал фестиваль, погибли 16 человек. Самыми трагическими были 1947 и 1980 годы, когда умерли по двое участников.
Читайте также: "Французская весна в Украине": впечатляющие кадры открытия фестиваля. Видео
Последняя смерть на этом мероприятии была зафиксирована в 2009 году
В испанской Памплоне проходит всемирно известный фестиваль быков: пять человек уже получили ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Фестиваль начался вечером в субботу, 7 июля, - этот день мероприятия всегда самый опасный.
В тот же день, по информации Красного Креста, один из быков проколол рогами человека, еще четверо получили различные травмы от падений.
Расстояние забега - 875 метров, он длится примерно две с половиной минуты. В мероприятии принимают участие около 2 тыс. человек.
По данным властей Памплоны, ежегодно во время фестиваля сотни людей получают травмы и мало кто обращается за лечением.
Самый распространенные повреждения - падения и царапины.
С 1910 года, когда стартовал фестиваль, погибли 16 человек. Самыми трагическими были 1947 и 1980 годы, когда умерли по двое участников.
Читайте также: "Французская весна в Украине": впечатляющие кадры открытия фестиваля. Видео
Последняя смерть на этом мероприятии была зафиксирована в 2009 году
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