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Впечатляющие кадры фестиваля быков в Испании. Видео

Впечатляющие кадры фестиваля быков в Испании. ВидеоЭто опасное занятие.

В испанской Памплоне проходит всемирно известный фестиваль быков: пять человек уже получили ранения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Фестиваль начался вечером в субботу, 7 июля, - этот день мероприятия всегда самый опасный.

В тот же день, по информации Красного Креста, один из быков проколол рогами человека, еще четверо получили различные травмы от падений.

Расстояние забега - 875 метров, он длится примерно две с половиной минуты. В мероприятии принимают участие около 2 тыс. человек.

По данным властей Памплоны, ежегодно во время фестиваля сотни людей получают травмы и мало кто обращается за лечением.

Самый распространенные повреждения - падения и царапины.

С 1910 года, когда стартовал фестиваль, погибли 16 человек. Самыми трагическими были 1947 и 1980 годы, когда умерли по двое участников.

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Последняя смерть на этом мероприятии была зафиксирована в 2009 году


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 Теги: фестиваль, Испания

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Сегодня, 13:35 » Автор: Анна Мартынова
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