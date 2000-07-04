Жуткие кадры: в Сети показали наводнение в Японии. Видео

Похожие новости по теме

Ущерб от стихии оценивается в более чем 530 млн долларов.

Вызвали его сразу две стихии: тайфун «Этау» и шторм «Кило».

Невероятное по своей мощи наводнение обрушилось на Техас и Оклахому, где уже погибли, как минимум, три человека.