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Жуткие кадры: в Сети показали наводнение в Японии. Видео

Жуткие кадры: в Сети показали наводнение в Японии. ВидеоК спасательной операции привлекли 54 тыс. полицейских.

В Японии количество жертв проливных дождей, наводнений и оползней возросло до 70, десятки людей считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Власти страны планируют эвакуировать 4,3 миллиона человек из 23 префектур. К спасательной операции привлекли 54 тыс. полицейских, спасателей, а также представителей береговой охраны и Сил самообороны.

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В провинции Окаяма, которая является одной из наиболее пострадавших от стихийного бедствия, спасатели уже эвакуировали более тысячи людей с крыш домов.

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Сегодня, 21:50 » Автор: Едгар Букмирза
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