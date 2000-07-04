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Раздел: Видеоновости  
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Появились кадры спасения тайских детей из пещеры. Видео

Появились кадры спасения тайских детей из пещеры. ВидеоСведений об их самочувствии пока нет.

Процесс освобождения первых детей из пещеры.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

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Эвакуация 12 подростков и их тренера из пещеры Тхам Луанг началась сегодня утром. За развитием событий наблюдает весь мир.

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 Теги: Видео, дети, пещера

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Сегодня, 23:34 » Автор: Едгар Букмирза
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