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Раздел: Видеоновости  
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Хорватский дипломат отпраздновал победу над сборной РФ, выбросив диван в окно. Видео

Хорватский дипломат отпраздновал победу над сборной РФ, выбросив диван в окно. Видео Посол обрадовался победе национальной сборной своей страны.

Посол Хорватии Крешо Главац опубликовал видео своей безудержной радости после победы национальной сборной в напряженном матче против России, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Видео дипломат, представляющий интересы Хорватии в странах Юго-Восточной Азии, разместил на своей странице в Twitter.

На видео видно, как Главац берет диван и выбрасывает его в окно практически без особых усилий.

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Напомним, сборная Хорватии вырвала победу у России со счетом 2:2, по пенальти 4:3.

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 Теги: Хорватия, посол

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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