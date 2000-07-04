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Легендарная британская группа выступила в Киеве. Видео

Легендарная британская группа выступила в Киеве. Видео Выступление сопровождалось яркими спецэффектами.

Британский музыкальный дуэт The Chemical Brothers выступил в Киеве в рамках фестиваля Atlas Weekend 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В пятый день публику также радовали украинская группа O.Torvald, которая представляла нашу страну на Евровидении-2017, поп-певец Артем Пивоваров, группа "Бумбокс", Epolets, Brunettes Shoot Blondes и многие другие.

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Хедлайнеры пятого дня британцы The Chemical Brothers показали масштабное шоу: каждая песня сопровождалась ярким видео на экране.

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 Теги: Atlas Weekend, The Chemical Brothers

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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