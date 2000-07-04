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Раздел: Видеоновости  
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В Крым на украинских номерах: блогер провел эксперимент. Видео

В Крым на украинских номерах: блогер провел эксперимент. Видео Мужчина проверил работу оккупационной полиции на полуострове.

Останавливают ли российские полицейские без оснований машины на украинских номерах в Крыму? Это выяснил известный крымский видеоблоггер, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

На трассах полуострова он увидел немало машин с номерами Киевской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

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Результаты его эксперимента - смотрите в материале.

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 Теги: Крым, украинские номера

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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