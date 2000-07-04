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ДТП с автобусом в Румынии: пострадали дети. Видео

ДТП с автобусом в Румынии: пострадали дети. Видео В транспортном средстве было 43 ребенка и 7 взрослых.

В румынском уезде Сучава, недалеко от населенного пункта Дэрмэнешть, перевернулся автобус с белорусскими детьми, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Как проинформировали в уездном Инспекторате по чрезвычайным ситуациям, в автобусе находилось 43 ребенка и 7 взрослых.

По предварительным данным, восьми детям и одному взрослому понадобилась медицинская помощь, но от госпитализации они отказались.

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В уездном Инспекторате по чрезвычайным ситуациям объявлен красный уровень реагирования, на месте аварии работают несколько карет скорой медицинской помощи и сотрудники дорожной полиции.

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 Теги: Румыния, ДТП, дети

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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