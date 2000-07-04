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В Киеве ночью подожгли внедорожник. Видео
Из-за пожара пострадали также соседние машины.
Сегодняшней ночью, с воскресенья на понедельник, с 8-го июля на 9-е, в Деснянском районе Киева неизвестные злоумышленники подожгли иномарку «Ниссан» — внедорожный джип, который был припаркованный во дворе. От пожара пострадало и соседнее авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Инцидент случился в половине второго ночи на жилом массиве Троещина в Деснянском районе. Место действия — двор жилого дома 11 по улице Николаева. У случая нашлись свидетели — местные жители.
По их словам, злоумышленник был весь в черном, его лицо закрывала маска. Троещинцы заметили, как неизвестный совершал поджог внедорожного джипа «Ниссан».
Очевидцы пытались помешать преступлению, но злоумышленник заметил людей, совершил поджог, быстро прыгнул в авто на европейских номерах и скрылся в неизвестном направлении.
Ко времени приезда патрульных и следователей, пожар полностью уничтожил злополучный «Ниссан». Вся передняя часть авто сгорела, от огня взорвались колеса джипа, а некоторые детали вообще превратились в расплавленную жидкость.
В результате такого «удачного» поджога сильно обгорел и стоявший рядом автомобиль «Фольксваген». У немецкой иномарки. У немецкой иномарки пламенем испорчена тоже передняя часть — фары, бампер и радиатор. Люди во время инцидента не пострадали.
Правоохранители зафиксировали порчу имущества и начали поиск совершившего поджог.
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Поджоги автомобилей в Киеве совершаются часто, мотивы этих злодеяний разные.
Сегодняшней ночью, с воскресенья на понедельник, с 8-го июля на 9-е, в Деснянском районе Киева неизвестные злоумышленники подожгли иномарку «Ниссан» — внедорожный джип, который был припаркованный во дворе. От пожара пострадало и соседнее авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
Инцидент случился в половине второго ночи на жилом массиве Троещина в Деснянском районе. Место действия — двор жилого дома 11 по улице Николаева. У случая нашлись свидетели — местные жители.
По их словам, злоумышленник был весь в черном, его лицо закрывала маска. Троещинцы заметили, как неизвестный совершал поджог внедорожного джипа «Ниссан».
Очевидцы пытались помешать преступлению, но злоумышленник заметил людей, совершил поджог, быстро прыгнул в авто на европейских номерах и скрылся в неизвестном направлении.
Ко времени приезда патрульных и следователей, пожар полностью уничтожил злополучный «Ниссан». Вся передняя часть авто сгорела, от огня взорвались колеса джипа, а некоторые детали вообще превратились в расплавленную жидкость.
В результате такого «удачного» поджога сильно обгорел и стоявший рядом автомобиль «Фольксваген». У немецкой иномарки. У немецкой иномарки пламенем испорчена тоже передняя часть — фары, бампер и радиатор. Люди во время инцидента не пострадали.
Правоохранители зафиксировали порчу имущества и начали поиск совершившего поджог.
Читайте также: ДТП с автобусом в Румынии: пострадали дети. Видео
Поджоги автомобилей в Киеве совершаются часто, мотивы этих злодеяний разные.
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