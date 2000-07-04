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«Кладбище гривен» обнаружили в Днепропетровской области. Видео
Пакеты с печатами Нацбанка и измельченными купюрами обнаружили в лесополосе на Криворожском шоссе.
В Днепропетровской области в лесополосе на Криворожском шоссе нашли мешки с миллионами уничтоженных гривен, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Согласно надписям на картонных бирках, которые приклеены к пакетам, деньги принадлежат Национальному банку.
По предварительным оценкам, общая сумма порезанных аппаратом для измельчения бумаги денег - десятки, а то и сотни миллионов гривен.
"На прикрепленных к мешкам бирках видны печати Национального банка Украины и указан номинал купюр в том или ином пакете - 20, 50, 100 и 200 гривен. Там же отмечено и их приблизительно количество. Вероятнее всего деньги были утилизированы и по каким-то причинам вывезены в посадку", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняют следователи полиции.
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Отметим, ежегодно НБУ изымает около 800 миллионов штук банкнот в связи с их физическим износом.
В Днепропетровской области в лесополосе на Криворожском шоссе нашли мешки с миллионами уничтоженных гривен, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Согласно надписям на картонных бирках, которые приклеены к пакетам, деньги принадлежат Национальному банку.
По предварительным оценкам, общая сумма порезанных аппаратом для измельчения бумаги денег - десятки, а то и сотни миллионов гривен.
"На прикрепленных к мешкам бирках видны печати Национального банка Украины и указан номинал купюр в том или ином пакете - 20, 50, 100 и 200 гривен. Там же отмечено и их приблизительно количество. Вероятнее всего деньги были утилизированы и по каким-то причинам вывезены в посадку", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия выясняют следователи полиции.
Читайте также: В Вирджинии вертолет рухнул на жилые дома. Видео
Отметим, ежегодно НБУ изымает около 800 миллионов штук банкнот в связи с их физическим износом.
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