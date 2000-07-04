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«Кладбище гривен» обнаружили в Днепропетровской области. Видео

«Кладбище гривен» обнаружили в Днепропетровской области. ВидеоПакеты с печатами Нацбанка и измельченными купюрами обнаружили в лесополосе на Криворожском шоссе.

В Днепропетровской области в лесополосе на Криворожском шоссе нашли мешки с миллионами уничтоженных гривен, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Согласно надписям на картонных бирках, которые приклеены к пакетам, деньги принадлежат Национальному банку.

По предварительным оценкам, общая сумма порезанных аппаратом для измельчения бумаги денег - десятки, а то и сотни миллионов гривен.

"На прикрепленных к мешкам бирках видны печати Национального банка Украины и указан номинал купюр в том или ином пакете - 20, 50, 100 и 200 гривен. Там же отмечено и их приблизительно количество. Вероятнее всего деньги были утилизированы и по каким-то причинам вывезены в посадку", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи полиции.

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Отметим, ежегодно НБУ изымает около 800 миллионов штук банкнот в связи с их физическим износом.

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 Теги: гривны, видео

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Сегодня, 10:20 » Автор: Богдан Процив
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