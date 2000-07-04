«Кладбище гривен» обнаружили в Днепропетровской области. Видео

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По предварительной информации, в результате происшествия в штате Вирджиния погиб один человек.

Всего около 7,5 миллионов гривен будет потрачено на ремонт здания областной администрации в Харькове после ее штурма. Деньги будут искать депутаты областного совета - этот вопрос в повестке дня сессии, назначенной на 24 апреля.