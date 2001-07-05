» » Пожар на острове Бали уничтожил около 40 рыболовецких судов. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Пожар на острове Бали уничтожил около 40 рыболовецких судов. Видео

Пожар на острове Бали уничтожил около 40 рыболовецких судов. ВидеоСпасатели пытаются не допустить распространения огня.

В Индонезии пожар на острове Бали уничтожил около 40 рыболовецких судов. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечено, что возгорание произошло ночью в порту Беноа на юге Бали. По словам очевидцев, его причиной стало короткое замыкание. В то же время, по данным местных СМИ, перед началом пожара очевидцы слышали звуки, похожие на взрывы.

На данный момент, несмотря на усилия пожарных, 25 судов продолжают гореть. Спасатели пытаются не допустить распространения огня.

Сведений о пострадавших, как и о предварительном размере вреда, не приводится. Начато расследование инцидента.

Читайте также: Огромный оползень сошел на Одесчине. Видео

Порт Беноа, где произошел пожар, расположен вблизи курорта Кута. Как известно, Бали является популярным туристическим местом, в том числе, для океанической рыбалки.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пожар, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:10 » Автор: Богдан Процив
     704
     0

Похожие новости по теме

На Одесчине произошел пожар на территории рынка. Видео На Одесчине произошел пожар на территории рынка. Видео

Предполагаемая причина пожара на рынке Сельский – аварийный режим работы электрооборудования.

В Одессе произошел масштабный пожар возле автозаправки. Видео В Одессе произошел масштабный пожар возле автозаправки. Видео

На месте работает десять пожарных машин.

Масштабный пожар в Хмельницком: горел вещевой рынок. Видео Масштабный пожар в Хмельницком: горел вещевой рынок. Видео

Огонь уничтожил часть товара, повредил киоск и здание шашлычной.

На Бали засняли зрелищное извержение вулкана. Видео На Бали засняли зрелищное извержение вулкана. Видео

Уже дважды за неделю вулкан Агунг пугает балийцев и гостей, отдыхающих на острове.

Смертельный отдых: на Бали туристов смыло волной в океан. Видео Смертельный отдых: на Бали туристов смыло волной в океан. Видео

Спасатели не смогли помочь туристам.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх