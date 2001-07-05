Отравление детей в лагере под Киевом: 8-летняя девочка уже неделю в коме. Видео

Чем отравились дети, пока неизвестно.



Состояние восьмилетней Марго, которую с отравлением госпитализировали из оздоровительного лагеря Славутич в Киевской области, седьмые сутки находится в коме. Об этом заявил председатель Киевской областной администрации Александр Горган, сообщает интернет-издание



Несмотря на стабильно тяжелое состояние ребенка, медики отмечают небольшое улучшение.



"Ребенок до сих пор в коме, состояние стабильно тяжелое. Но давление, которое раньше поддерживали медикаментозно, поддерживает уже самостоятельно. Это единственный положительный сдвиг", - сказал он.



Здоровье остальных 11 детей, которые находились в лагере и также 2 июля жаловались на плохое самочувствие, по словам Горгана, "стабильно улучшается".



Председатель ОГА добавил, что специалисты области уже получили часть результатов анализов, которые брала Госпродпотребслужба в лагере, их сейчас изучают.



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По словам Горгана, 10 или 11 июля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будет отчитываться представитель Госпродпотребслужбы, и после этого будет понятно, что спровоцировало отравление, и "будут приняты соответствующие решения".



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Состояние восьмилетней Марго, которую с отравлением госпитализировали из оздоровительного лагеря Славутич в Киевской области, седьмые сутки находится в коме. Об этом заявил председатель Киевской областной администрации Александр Горган, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на УП Несмотря на стабильно тяжелое состояние ребенка, медики отмечают небольшое улучшение."Ребенок до сих пор в коме, состояние стабильно тяжелое. Но давление, которое раньше поддерживали медикаментозно, поддерживает уже самостоятельно. Это единственный положительный сдвиг", - сказал он.Здоровье остальных 11 детей, которые находились в лагере и также 2 июля жаловались на плохое самочувствие, по словам Горгана, "стабильно улучшается".Председатель ОГА добавил, что специалисты области уже получили часть результатов анализов, которые брала Госпродпотребслужба в лагере, их сейчас изучают.По словам Горгана, 10 или 11 июля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будет отчитываться представитель Госпродпотребслужбы, и после этого будет понятно, что спровоцировало отравление, и "будут приняты соответствующие решения".



