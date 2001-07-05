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В NASA показали, как астронавты бегали и падали на Луне. Видео
Было запланировано изучение метаболизма астронавтов.
Быстро приспособиться к меньшей силе гравитации и не падать даже при обычной ходьбе - весьма непростая задача. Об этом пишет сайт научно-популярных новостей ScienceAlert, публикуя видео из архива NASA о прогулках астронавтов по лунной поверхности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
На записи, которая составлена из архивов миссий Аполлон-15 и Аполлон-16, видно, как люди в дутых и громоздких скафандрах прыгают по Луне, "словно у них самое крутое веселье в жизни", спотыкаются и падают. Как отмечает издание, частично это происходило из-за того, что инерция тела, в отличие от веса, на Луне остается прежней.
Падения также происходили, когда астронавты нагибались, чтобы поднять какие-то вещи или объекты с поверхности.
В программе миссии Аполлон-15 было запланировано изучение метаболизма астронавтов при передвижении по Луне: для этого их заставляли ходить вверх и вниз по склонам, ровной поверхности, прыгать и даже бегать.
Читайте также: Астронавты NASA доказали существование инопланетян
В экспедиции следующего Аполлона изучали различия в локомоции и сноровке астронавтов на Земле и Луне.
Быстро приспособиться к меньшей силе гравитации и не падать даже при обычной ходьбе - весьма непростая задача. Об этом пишет сайт научно-популярных новостей ScienceAlert, публикуя видео из архива NASA о прогулках астронавтов по лунной поверхности, пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
На записи, которая составлена из архивов миссий Аполлон-15 и Аполлон-16, видно, как люди в дутых и громоздких скафандрах прыгают по Луне, "словно у них самое крутое веселье в жизни", спотыкаются и падают. Как отмечает издание, частично это происходило из-за того, что инерция тела, в отличие от веса, на Луне остается прежней.
Падения также происходили, когда астронавты нагибались, чтобы поднять какие-то вещи или объекты с поверхности.
В программе миссии Аполлон-15 было запланировано изучение метаболизма астронавтов при передвижении по Луне: для этого их заставляли ходить вверх и вниз по склонам, ровной поверхности, прыгать и даже бегать.
Читайте также: Астронавты NASA доказали существование инопланетян
В экспедиции следующего Аполлона изучали различия в локомоции и сноровке астронавтов на Земле и Луне.
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