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Раздел: Видеоновости  
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В России военные забыли поставить гаубицу на тормоз. Видео

В России военные забыли поставить гаубицу на тормоз. ВидеоОдин из военнослужащих упирался в корпус орудия.

В одной из российских воинских частей забыли поставить на тормоз самоходную гаубицу «Мста».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на glavnoe.ua.

Военнослужащие пытались остановить ее неторопливое движение с помощью кирпичей, подкладываемых под гусеницы. Ролик был опубликован в YouTube.

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Также один из военнослужащих упирался в корпус орудия чтобы его замедлить. Усилия оказались не напрасны, и «Мста» в итоге остановилась.

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 Теги: Россия, Видео, тормоз

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Сегодня, 00:00 » Автор: Едгар Букмирза
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