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Знаменитый испанский матадор получил необычную травму. Видео

Знаменитый испанский матадор получил необычную травму. Видео Инцидент произошел во время корриды в городе Аревало.

Известный матадор Хосе Падилья получил серьезные травмы во время корриды в испанском городе Аревало. Момент атаки быка попал на камеры мобильных телефонов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

В ходе выступления бык подцепил 45-летнего матадора, тот упал на землю, после чего получил еще несколько ударов. Падилья тем не менее смог подняться и убежать. Однако нападение не осталось бесследным - матадор получил скальпированную рану черепа. Последствия нападения оказались тяжелыми. Врачи прооперировали пострадавшего.

После оказания медицинской помощи Хосе сказал, что находится в очень хорошем состоянии.

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Хосе Падилья – один из самых знаменитых испанских матадоров. К 45 годам он получил множество профессиональных наград и более 30 травм. В 2011 году во время корриды в Сарагосе он лишился глаза, за что получил прозвище Пират. В том же поединке Падилья получил травму скулы и челюсти, а его правое ухо перестало слышать.

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 Теги: матадор, травма, скальп

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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