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Суперкар Lamborghini сгорел из-за невнимательности водителя. Видео

Суперкар Lamborghini сгорел из-за невнимательности водителя. Видео Мужчина забыл убрать заправочный шланг.

В штате Миссури, США, на заправке сгорел новенький суперкар Lamborghini Huracan Performante. Видео с происшествием появилось недавно в Инстаграме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Владелец Lamborghini участвовал в пробеге Goldrush Rally из Бостона в Лас-Вегас. Происшествие случилось на середине маршрута, в Сент-Луисе, когда он заехал на заправку Mobil 1.

Водитель соседнего минивэна Chrysler выехал, не вынув заправочный пистолет. Итальянский суперкар облило бензином из оборванного шланга, который вспыхнул, попав на раскаленные выхлопные трубы.

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Владелец машины в это время стоял в очереди в магазине при заправке. Экипаж пожарной службы прибыл на место очень быстро, но спасать было уже нечего: машина полностью выгорела в считанные минуты. К счастью, при этом никто не пострадал.

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 Теги: Lamborghini, пожар

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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