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Суперкар Lamborghini сгорел из-за невнимательности водителя. Видео
Мужчина забыл убрать заправочный шланг.
В штате Миссури, США, на заправке сгорел новенький суперкар Lamborghini Huracan Performante. Видео с происшествием появилось недавно в Инстаграме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Владелец Lamborghini участвовал в пробеге Goldrush Rally из Бостона в Лас-Вегас. Происшествие случилось на середине маршрута, в Сент-Луисе, когда он заехал на заправку Mobil 1.
Водитель соседнего минивэна Chrysler выехал, не вынув заправочный пистолет. Итальянский суперкар облило бензином из оборванного шланга, который вспыхнул, попав на раскаленные выхлопные трубы.
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Владелец машины в это время стоял в очереди в магазине при заправке. Экипаж пожарной службы прибыл на место очень быстро, но спасать было уже нечего: машина полностью выгорела в считанные минуты. К счастью, при этом никто не пострадал.
В штате Миссури, США, на заправке сгорел новенький суперкар Lamborghini Huracan Performante. Видео с происшествием появилось недавно в Инстаграме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Владелец Lamborghini участвовал в пробеге Goldrush Rally из Бостона в Лас-Вегас. Происшествие случилось на середине маршрута, в Сент-Луисе, когда он заехал на заправку Mobil 1.
Водитель соседнего минивэна Chrysler выехал, не вынув заправочный пистолет. Итальянский суперкар облило бензином из оборванного шланга, который вспыхнул, попав на раскаленные выхлопные трубы.
Читайте также: Знаменитый испанский матадор получил необычную травму. Видео
Владелец машины в это время стоял в очереди в магазине при заправке. Экипаж пожарной службы прибыл на место очень быстро, но спасать было уже нечего: машина полностью выгорела в считанные минуты. К счастью, при этом никто не пострадал.
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