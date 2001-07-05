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Участник группы Gorillaz упал со сцены во время концерта. Видео

Участник группы Gorillaz упал со сцены во время концерта. Видео Музыкант получил травму и был госпитализирован.

Группа Gorillaz, которая собиралась выступить в Киеве 25 июля, не доиграла свой сет на фестивале Roskilde в Германии, после того как 45-летний рэппер Del The Funky Homosapien упал со сцены во время исполнения своей части куплета в знаменитой композиции Clint Eastwood, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Музыкант, который шагнул прямо со сцены во время последней композиции группы на этом шоу, оперативно доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.

После того, как он покинул фестиваль и направился в больницу, артист подтвердил, что получает медицинскую помощь и какое-то время проведет в госпитале.

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"Спасибо всем за любовь!", - написал он в Facebook, обещая скоро вернуться.

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 Теги: Gorillaz, падение

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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