Раздел: Видеоновости
Участник группы Gorillaz упал со сцены во время концерта. Видео
Музыкант получил травму и был госпитализирован.
Группа Gorillaz, которая собиралась выступить в Киеве 25 июля, не доиграла свой сет на фестивале Roskilde в Германии, после того как 45-летний рэппер Del The Funky Homosapien упал со сцены во время исполнения своей части куплета в знаменитой композиции Clint Eastwood, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Музыкант, который шагнул прямо со сцены во время последней композиции группы на этом шоу, оперативно доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.
После того, как он покинул фестиваль и направился в больницу, артист подтвердил, что получает медицинскую помощь и какое-то время проведет в госпитале.
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"Спасибо всем за любовь!", - написал он в Facebook, обещая скоро вернуться.
Группа Gorillaz, которая собиралась выступить в Киеве 25 июля, не доиграла свой сет на фестивале Roskilde в Германии, после того как 45-летний рэппер Del The Funky Homosapien упал со сцены во время исполнения своей части куплета в знаменитой композиции Clint Eastwood, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Музыкант, который шагнул прямо со сцены во время последней композиции группы на этом шоу, оперативно доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.
После того, как он покинул фестиваль и направился в больницу, артист подтвердил, что получает медицинскую помощь и какое-то время проведет в госпитале.
Читайте также: Суперкар Lamborghini сгорел из-за невнимательности водителя. Видео
"Спасибо всем за любовь!", - написал он в Facebook, обещая скоро вернуться.
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