Участник группы Gorillaz упал со сцены во время концерта. Видео

Музыкант получил травму и был госпитализирован.



Группа Gorillaz, которая собиралась выступить в Киеве 25 июля, не доиграла свой сет на фестивале Roskilde в Германии, после того как 45-летний рэппер Del The Funky Homosapien упал со сцены во время исполнения своей части куплета в знаменитой композиции Clint Eastwood, сообщает



Музыкант, который шагнул прямо со сцены во время последней композиции группы на этом шоу, оперативно доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.



После того, как он покинул фестиваль и направился в больницу, артист подтвердил, что получает медицинскую помощь и какое-то время проведет в госпитале.



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"Спасибо всем за любовь!", - написал он в Facebook, обещая скоро вернуться.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Группа Gorillaz, которая собиралась выступить в Киеве 25 июля, не доиграла свой сет на фестивале Roskilde в Германии, после того как 45-летний рэппер Del The Funky Homosapien упал со сцены во время исполнения своей части куплета в знаменитой композиции Clint Eastwood, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua Музыкант, который шагнул прямо со сцены во время последней композиции группы на этом шоу, оперативно доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.После того, как он покинул фестиваль и направился в больницу, артист подтвердил, что получает медицинскую помощь и какое-то время проведет в госпитале."Спасибо всем за любовь!", - написал он в Facebook, обещая скоро вернуться.



