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На Закарпатье похоронили военных, погибших на полигоне под Ровно. Видео
На похоронах присутствовали родственники погибших, военные, волонтеры и неравнодушные жители города.
В понедельник, 9 июля, в Ужгороде попрощались с украинскими военными, погибшими от взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Так, в последний путь провели командира минометной батареи капитана Валерия Тихоновского и старшего наводчика 1-ого минометного взвода минометной батареи Дмитрия Власова.
Церемония прощания состоялась в Закарпатском областном музыкально-драматическом театре им. Братьев Шерегиев.
Читайте также: Украинские военные на Донбассе создали багги. Видео
На похоронах присутствовали родственники погибших, военные, волонтеры и неравнодушные жители города.
В понедельник, 9 июля, в Ужгороде попрощались с украинскими военными, погибшими от взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.
Так, в последний путь провели командира минометной батареи капитана Валерия Тихоновского и старшего наводчика 1-ого минометного взвода минометной батареи Дмитрия Власова.
Церемония прощания состоялась в Закарпатском областном музыкально-драматическом театре им. Братьев Шерегиев.
Читайте также: Украинские военные на Донбассе создали багги. Видео
На похоронах присутствовали родственники погибших, военные, волонтеры и неравнодушные жители города.
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