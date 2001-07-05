На Закарпатье похоронили военных, погибших на полигоне под Ровно. Видео

На похоронах присутствовали родственники погибших, военные, волонтеры и неравнодушные жители города.



В понедельник, 9 июля, в Ужгороде попрощались с украинскими военными, погибшими от взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне.



Об этом сообщает интернет-издание



Так, в последний путь провели командира минометной батареи капитана Валерия Тихоновского и старшего наводчика 1-ого минометного взвода минометной батареи Дмитрия Власова.



Церемония прощания состоялась в Закарпатском областном музыкально-драматическом театре им. Братьев Шерегиев.



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На похоронах присутствовали родственники погибших, военные, волонтеры и неравнодушные жители города.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В понедельник, 9 июля, в Ужгороде попрощались с украинскими военными, погибшими от взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне.Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua Так, в последний путь провели командира минометной батареи капитана Валерия Тихоновского и старшего наводчика 1-ого минометного взвода минометной батареи Дмитрия Власова.Церемония прощания состоялась в Закарпатском областном музыкально-драматическом театре им. Братьев Шерегиев.На похоронах присутствовали родственники погибших, военные, волонтеры и неравнодушные жители города.



