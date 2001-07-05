» » На Закарпатье похоронили военных, погибших на полигоне под Ровно. Видео
Раздел: Видеоновости  
-1

На Закарпатье похоронили военных, погибших на полигоне под Ровно. Видео

На Закарпатье похоронили военных, погибших на полигоне под Ровно. ВидеоНа похоронах присутствовали родственники погибших, военные, волонтеры и неравнодушные жители города.

В понедельник, 9 июля, в Ужгороде попрощались с украинскими военными, погибшими от взрыва миномета "Молот" на Ровенском полигоне.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

Так, в последний путь провели командира минометной батареи капитана Валерия Тихоновского и старшего наводчика 1-ого минометного взвода минометной батареи Дмитрия Власова.

Церемония прощания состоялась в Закарпатском областном музыкально-драматическом театре им. Братьев Шерегиев.

Читайте также: Украинские военные на Донбассе создали багги. Видео

На похоронах присутствовали родственники погибших, военные, волонтеры и неравнодушные жители города.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: похороны, военные, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:40 » Автор: Богдан Процив
     768
     0

Похожие новости по теме

Украинские военные на Донбассе создали багги. Видео Украинские военные на Донбассе создали багги. Видео

Сеть впечатлило видео с "внедорожником" украинских военных на Донбассе.

Прощание с погибшими в Днепре полицейскими. Видео Прощание с погибшими в Днепре полицейскими. Видео

Траурная церемония прошла в театре им. Горького.

Кадры масштабного пожара на российском полигоне. Видео Кадры масштабного пожара на российском полигоне. Видео

На полигоне горят помещения и военная техника.

Жители Одессы попрощались с погибшим правоохранителем. Видео Жители Одессы попрощались с погибшим правоохранителем. Видео

Милиционер погиб от огнестрельного ранения.

Несколько тысяч человек провели в последний путь погибших в ДТП нацгвардейцев. Видео Несколько тысяч человек провели в последний путь погибших в ДТП нацгвардейцев. Видео

Гробы с погибшими героями из церкви до кладбища несли на руках.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх