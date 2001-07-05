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В России показали мультфильм о наказании за «экстремизм в соцсетях». Видео

В России показали мультфильм о наказании за «экстремизм в соцсетях». ВидеоВ мультфильме говорится, что получить реальный срок можно за лайк или репост в социальных сетях.

Пресс-служба Следственного комитета России по Алтайскому краю выпустила короткометражный мультипликационный фильм, в котором объясняется, что такое экстремизм.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, в мультфильме говорится, что получить реальный срок можно за лайк или репост в социальных сетях, а также утверждается, что в Алтайском крае возбуждаются десятки дел по статье об экстремизме в отношении молодых людей от 14 до 22 лет.

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 Теги: мультфильм, Экстремизм, видео

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Сегодня, 15:28 » Автор: Богдан Процив
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