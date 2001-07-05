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Организатор титушек устроил скандал в суде. Видео

Организатор титушек устроил скандал в суде. ВидеоПрокуроры на сегодняшнем заседании начали зачитывать обвинительный акт.

Организотор титушек Юрий Крысин устроил скандал во время очередного заседания Дарницкого суда Киева по его делу.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети журналистка "Гордон" Nato Dvali. Она опубликовала фрагмент видеозаписи из зала заседаний, на котором Крысин требует отвода прокурора и заявляет, что ему плохо. Прокуроры на сегодняшнем заседании начали зачитывать обвинительный акт.

Напомним, Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина и Сергея Чемеса по трем эпизодам. По данным следователей, в январе 2014 года возле станции метро "Петровка" титушки похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь титушек возле станции метро "Бориспольская" и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысину и Чемесу инкриминируется привлечение лиц к охране лагеря титушек и даче указаний о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

По второму эпизоду дела Крысин и Чемес выступают как организаторы титушек, которые 18 февраля 2014 года, за несколько часов до нападения на журналиста Вячеслава Веремия, бросали взрывчатку на баррикады евромайдановцев на улице Прорезной в Киеве. Также по данному эпизоду Крысину и Чемесу инкриминируется противодействие участникам акций протеста, поскольку они поставили подчиненным титушкам задачу не выпускать и не впускать активистов с/на Майдан Незалежности путем применения к ним насилия.

По третьему эпизоду дела - об убийстве журналиста Веремия - обвиняется лишь Чемес, поскольку Крысину уже вынесен приговор в соответствующем производстве.

Напомним, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Вооруженные люди напали на автомобиль, начали его ломать, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

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13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.

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 Теги: титушки, видео, скандал

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Сегодня, 16:46 » Автор: Богдан Процив
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