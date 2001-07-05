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На камеру сняли момент откола огромного айсберга в Гренландии. Видео

На камеру сняли момент откола огромного айсберга в Гренландии. ВидеоТаким образом, ученые решили продемонстрировать, какую угрозу несет в себе процесс таяния ледников.

Группа ученых из Нью-Йоркского университета показала на ускоренном видео процесс откола огромного айсберга от ледника Хельхейм в Гренландии. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Длина айсберга составляет около шести километров. Весь процесс его отделения от ледника продолжался около 30 минут, однако в видео все показано за 90 секунд.

Ученый Дениз Холланд и Нью-Йоркского университета отмечает, что понимание таких процессов очень важно для симуляции, и помогает лучше оценить повышение уровня моря.

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"Чем лучше мы будем понимать, что происходит, тем более точные симуляции климатических изменений мы сможем построить", - отметил он.

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 Теги: айсберг, ледник, видео

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Сегодня, 18:07 » Автор: Богдан Процив
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