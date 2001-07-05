Раздел: Видеоновости
На камеру сняли момент откола огромного айсберга в Гренландии. Видео
Таким образом, ученые решили продемонстрировать, какую угрозу несет в себе процесс таяния ледников.
Группа ученых из Нью-Йоркского университета показала на ускоренном видео процесс откола огромного айсберга от ледника Хельхейм в Гренландии. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Длина айсберга составляет около шести километров. Весь процесс его отделения от ледника продолжался около 30 минут, однако в видео все показано за 90 секунд.
Ученый Дениз Холланд и Нью-Йоркского университета отмечает, что понимание таких процессов очень важно для симуляции, и помогает лучше оценить повышение уровня моря.
Читайте также: Маск показал кадры из затопленной пещеры в Таиланде. Видео
"Чем лучше мы будем понимать, что происходит, тем более точные симуляции климатических изменений мы сможем построить", - отметил он.
Группа ученых из Нью-Йоркского университета показала на ускоренном видео процесс откола огромного айсберга от ледника Хельхейм в Гренландии. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Длина айсберга составляет около шести километров. Весь процесс его отделения от ледника продолжался около 30 минут, однако в видео все показано за 90 секунд.
Ученый Дениз Холланд и Нью-Йоркского университета отмечает, что понимание таких процессов очень важно для симуляции, и помогает лучше оценить повышение уровня моря.
Читайте также: Маск показал кадры из затопленной пещеры в Таиланде. Видео
"Чем лучше мы будем понимать, что происходит, тем более точные симуляции климатических изменений мы сможем построить", - отметил он.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
161
0
Также советуем посмотреть
- Вот это «добыча»: в России горе-воришки украли вместо iPhone пустые коробки
- Прикол дня: в США младенцу пришлось предстать перед грозным судьей
- Чемпионат мира по футболу: болеть – не болеть
- «Не дошел до Лондона»: боевик, спящий под лавочкой, насмешил Сеть
- Сеть в восторге от Лукашенко, распевающего песни Повалий
- Боевики обстреляли Золотое-4
- Это вам не гол на ЧМ-2018 забить
- Сеть повеселил танец в вышиванках детей из Намибии
- До 2020 года ромов интегрируют в украинское общество
- Пять вопросов, по которым можно проверить русского
- Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом
- Бизнес «Нафтогаза»: продать газ втридорога и купить «Кадиллак»
- Россиянин решился на побег из тюрьмы ради «дамы сердца»
- ВСУ понесли потери на Донбассе: погиб боец из Львовщины
- Сортировка мусора: история про сотрудничество
- Для любителей черного юмора создали необычный матрас
- Е-декларування – доволі скандальний процес
- В горсовете Черкасс прошли обыски
- В Индии невеста оставила жениха у алтаря из-за его реакции на грозу
- Пенсии для боевиков и УБД
- Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии
- Жадный Охендовский и «хромой» ЦИК
- В Україні – тотальна брехня «зрадофільських» політиків
- В Мелитополе девушка стала участницей курьезного «ДТП»
- В Украине – десятки феодальных армий
- «У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
- Секта поклонников ЮВТ: в них чудесно все
- «Хлебное перемирие» на Донбассе не соблюдается
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
Оставьте свой комментарий