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Илон Маск спустился в пещеру в Таиланде. Видео

Илон Маск спустился в пещеру в Таиланде. ВидеоМаск привез с собой в Таиланд мини-субмарину.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск спустился впещеру Кхао Луанг в Таиланде, где проводится спасательная операция по подъему застрявших в пещере детей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Об этом Маск во вторник, 10 июля, написал в соцсети. Он также выложил видео своего спуска в пещеру.

Маск рассказал, что привез с собой в Таиланд мини-субмарину, которая может пригодиться спасателям.

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"Только что вернулся из пещеры. Мини-субмарина готова, если понадобится", – написал он в соцсетях.

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Сегодня, 21:04 » Автор: Едгар Букмирза
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