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Украинские пограничники прыгали с вертолета без парашютов. Видео
После высадки группа достигла назначенного объекта.
Военные спецдействий на воде Одесского отряда морской охраны ГПСУ на учениях Sea Breeze 2018 отработали прыжки без парашюта с вертолета в воду.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Пограничные дайверы десантировались с вертолета на ходу с 7-метровой высоты без парашютов в море в заданном районе. После высадки группа достигла назначенного объекта под водой и нейтрализовала условного противника.
В многонациональных учениях Sea Breeze-2018 принимают участие 29 кораблей, катеров и судов обеспечения, подводная лодка и 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 19 стран мира, включая Украину, общей численностью около 3 тысяч человек.
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Со стороны Украины в мероприятиях Sea Breeze-2018 участвуют подразделения ВМС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины, а также Инженерные войска.
Военные спецдействий на воде Одесского отряда морской охраны ГПСУ на учениях Sea Breeze 2018 отработали прыжки без парашюта с вертолета в воду.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Пограничные дайверы десантировались с вертолета на ходу с 7-метровой высоты без парашютов в море в заданном районе. После высадки группа достигла назначенного объекта под водой и нейтрализовала условного противника.
В многонациональных учениях Sea Breeze-2018 принимают участие 29 кораблей, катеров и судов обеспечения, подводная лодка и 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 19 стран мира, включая Украину, общей численностью около 3 тысяч человек.
Читайте также: Одесские курсанты прыгали с парашютом на воду
Со стороны Украины в мероприятиях Sea Breeze-2018 участвуют подразделения ВМС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины, а также Инженерные войска.
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