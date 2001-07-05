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Украинские пограничники прыгали с вертолета без парашютов. Видео

Украинские пограничники прыгали с вертолета без парашютов. ВидеоПосле высадки группа достигла назначенного объекта.

Военные спецдействий на воде Одесского отряда морской охраны ГПСУ на учениях Sea Breeze 2018 отработали прыжки без парашюта с вертолета в воду.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Пограничные дайверы десантировались с вертолета на ходу с 7-метровой высоты без парашютов в море в заданном районе. После высадки группа достигла назначенного объекта под водой и нейтрализовала условного противника.

В многонациональных учениях Sea Breeze-2018 принимают участие 29 кораблей, катеров и судов обеспечения, подводная лодка и 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 19 стран мира, включая Украину, общей численностью около 3 тысяч человек.

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Со стороны Украины в мероприятиях Sea Breeze-2018 участвуют подразделения ВМС, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины, а также Инженерные войска.

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 Теги: ограничники, парашют, Видео

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Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
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