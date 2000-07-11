» » Маленькая барабанщица из Японии исполнила сложную партию. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Маленькая барабанщица из Японии исполнила сложную партию. Видео

Маленькая барабанщица из Японии исполнила сложную партию. Видео Йойоко мастерски играет композицию группы Led Zeppelin.

Восьмилетняя девочка-вундеркинд из Японии Йойоко Сома начала играть на барабанах, когда ей было всего два года, а уже в четыре она выступала на концертах в составе семейной музыкальной группы. Известной на весь мир она стала благодаря видео, снятому специально для конкурса Hit Like A Girl Contest 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Йойоко мастерски играет композицию группы Led Zeppelin под названием Good Times Bad Times..

Малышка стала настоящей звездой Интернета. Даже сам Роберт Плант, вокалист легендарных Led Zeppelin, посмотрев видео с выступлением, был весьма впечатлен уровнем Йойоко. Он признал, что это очень технически сложная партия.

Музыкант предположил, что сам Джон Бонэм, ныне покойный ударник группы, который считается одним из лучших в истории рока, был бы поражен ее игрой, и отметил, с каким удовольствием девочка играет на барабанной установке.

Ей действительно нравится то, что она делает.

Читайте также: Создана уникальная одежда, помогающая ходить. Видео

«Моя мечта – стать лучшим в мире ударником!» – говорит юная барабанщица.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Япония

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
     884
     0

Похожие новости по теме

Малышка-скалолаз стала звездой Сети. Видео Малышка-скалолаз стала звездой Сети. Видео

Девочка, которой чуть больше года, мастерски может забраться на высокую интерактивную скалу.

Видео дня: привлекательная девушка великолепно отбивает ритм на барабанах. Видео Видео дня: привлекательная девушка великолепно отбивает ритм на барабанах. Видео

А-Ён играет в герлз-бэнде Bebop.

Семилетняя украинка «взорвала» Сеть игрой на барабанах. Видео Семилетняя украинка «взорвала» Сеть игрой на барабанах. Видео

Сейчас девочка принимает участие в международном конкурсе юных барабанщиц.

5-летняя девочка стала звездой сети благодаря своему таланту. Видео 5-летняя девочка стала звездой сети благодаря своему таланту. Видео

Девочка шикарно играет на барабанах.

Пятилетняя девочка стала звездой в США. Видео Пятилетняя девочка стала звездой в США. Видео

Девочка дебютировала в популярном шоу.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх