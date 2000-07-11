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Маленькая барабанщица из Японии исполнила сложную партию. Видео
Йойоко мастерски играет композицию группы Led Zeppelin.
Восьмилетняя девочка-вундеркинд из Японии Йойоко Сома начала играть на барабанах, когда ей было всего два года, а уже в четыре она выступала на концертах в составе семейной музыкальной группы. Известной на весь мир она стала благодаря видео, снятому специально для конкурса Hit Like A Girl Contest 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Йойоко мастерски играет композицию группы Led Zeppelin под названием Good Times Bad Times..
Малышка стала настоящей звездой Интернета. Даже сам Роберт Плант, вокалист легендарных Led Zeppelin, посмотрев видео с выступлением, был весьма впечатлен уровнем Йойоко. Он признал, что это очень технически сложная партия.
Музыкант предположил, что сам Джон Бонэм, ныне покойный ударник группы, который считается одним из лучших в истории рока, был бы поражен ее игрой, и отметил, с каким удовольствием девочка играет на барабанной установке.
Ей действительно нравится то, что она делает.
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«Моя мечта – стать лучшим в мире ударником!» – говорит юная барабанщица.
Восьмилетняя девочка-вундеркинд из Японии Йойоко Сома начала играть на барабанах, когда ей было всего два года, а уже в четыре она выступала на концертах в составе семейной музыкальной группы. Известной на весь мир она стала благодаря видео, снятому специально для конкурса Hit Like A Girl Contest 2018, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Йойоко мастерски играет композицию группы Led Zeppelin под названием Good Times Bad Times..
Малышка стала настоящей звездой Интернета. Даже сам Роберт Плант, вокалист легендарных Led Zeppelin, посмотрев видео с выступлением, был весьма впечатлен уровнем Йойоко. Он признал, что это очень технически сложная партия.
Музыкант предположил, что сам Джон Бонэм, ныне покойный ударник группы, который считается одним из лучших в истории рока, был бы поражен ее игрой, и отметил, с каким удовольствием девочка играет на барабанной установке.
Ей действительно нравится то, что она делает.
Читайте также: Создана уникальная одежда, помогающая ходить. Видео
«Моя мечта – стать лучшим в мире ударником!» – говорит юная барабанщица.
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