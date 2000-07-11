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Воздушный шар налетел на высоковольтные провода. Видео

Воздушный шар налетел на высоковольтные провода. Видео В результате замыкания была повреждена оболочка летательного средства.

В США, во время фестиваля воздушных шаров, один из аэростатов потерял высоту и налетел на высоковольтную линию электропередач, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

В результате столкновения воздушного шара с ЛЭП произошло короткое замыкание и оболочка шара взорвалась.

Аэростат подбросило, после чего он приземлился в озеро Томпсон.

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К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

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 Теги: воздушный шар, провода, замыкание

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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